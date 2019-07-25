高温影响法国核电站运行

哈通社/努尔-苏丹/7月25日--据新华社报道，近期，法国再次遭遇持续高温，给法境内核电产能带来影响，部分反应堆将暂时关闭。

据了解，法国电力公司已于7月20日大幅降低了部分核电站反应堆功率。根据法国环境法规规定，沿河修建的核反应堆中用于涡轮机二次循环冷却的水蒸气在向河流排放时，其对沿河水温的影响必须控制在限制范围内，特别是在极端高温天气期间。

随着高温天气持续，法国核电运营再次遭受反对者质疑。有环保人士认为，沿河运行的核电站热量排放对附近水温造成了严重影响，威胁到相关河流中特定鱼类的洄游，并将因藻类与水生植物加速泛滥导致水域生态失衡。法国核电部门指出，法国核电同样也是气候变化的受害者，核电仍是环保、可靠的重要能源。

法国电力公司负责人表示，公司目前正密切关注核反应堆运行对沿河水温的影响，并确保其控制在规定范围内。另外，极端高温引发的河水温度上升降低了对反应堆的冷却效果，且河水流量减少也对核电产能造成影响。

据统计，反应堆产能下降占全国电量的3%，在过去10年中，与高温相关的停运造成了约0.3%的电量损失。据了解，2018年仅罗纳河沿岸就有4座反应堆短暂停运。目前，法国境内共有58座核反应堆运行。如果高温天气持续影响法国，14座沿河反应堆或将暂时停运。