哈中贸易洽谈会在中国西安举行

哈通社/北京/8月9日 -- 8月8日上午，由哈萨克斯坦«阿塔梅肯»企业家协会、哈萨克斯坦国际贸易商会、哈萨克斯坦驻华大使馆、中国陕西省西安市贸促会以及西安国际商会共同组织的«哈萨克斯坦-中国（西安）贸易洽谈会» 在陕西省西安市举办。

据哈通社驻华记者萨德克·阿克加诺夫报道，在此次活动期间，13家哈萨克斯坦农业生产企业的代表，向70多家潜在的中国采购公司代表们展示了各自的产品。

来自哈萨克斯坦的«Eurasian Foods Corporation», «САПА Алматы», «Sunplanet Organic», «Евразия Инвест ltd», «Pioneer», «Миллер & К», «Көрік ШҚ»,«Mareven food», «Rola-7», «Imaktrade», «Концерн Цесна астык», «BaiterekTrans-commerce» 以及«Мед KZ»等公司与中国合作伙伴们当天还举行了B2B模式（企业对企业）的会谈。

期间，中国经销商代表们表示，有意扩大对来自哈萨克斯坦的面粉、糖果、巧克力、油脂产品、沙拉酱、葵花籽油、果酱、马奶粉、骆驼粉、面条、意大利面、小麦面粉、面粉生产、饼干、蜂蜜、干果、果汁、食用矿泉水等产品的采购。

出席活动的哈萨克斯坦驻中国大使馆商务参赞萨乌列·努尔加利耶娃表示，中国是哈萨克斯坦重要的合作伙伴之一，期待两国之间的贸易额大幅增加。

«活动期间，中国企业家对哈萨克斯坦食品的高质量和绿色环保等特点做出了高度的评价。同时，为了提高其在中国市场的竞争力，他们向哈萨克斯坦农业生产者们提供了一些关于在商品包装和标签，广告和其他营销工作的建议，以满足中国消费者的喜好。» 萨乌列·努尔加利耶娃说。

萨乌列·努尔加利耶娃还指出，迄今为止，已有292家哈萨克斯坦企业取得了向中国供应产品的资格。

哈萨克斯坦国际贸易商会主席阿彦·叶尔诺夫表示，2019年上半年，哈萨克斯坦对华出口同比增长了24.8％。他强调指出，目前哈萨克斯坦政府正在积极努力提高农产品产量，粮食产品将有望成为哈中贸易发展的驱动力之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】