哈萨克斯坦向联合国提交关于批准禁止核武器条约的文件

哈通社/努尔-苏丹/8月31日 – 哈萨克斯坦向联合国秘书处正式递交了关于批准禁止核武器条约的相关文件。

据外交部消息，文件递交仪式特意安排在了联合国第十个禁止核试验国际日当天举行。

来自联合国以及由103个国家的500多个非政府组织组成的公民联盟——国际废除核武器运动(ICAN)的代表出席了当天的仪式。

代表们对哈萨克斯坦为废除核武器事务上的整合努力及积极领导表达了感谢。

再将文件提交给联合国保管的同时，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·沃玛若夫强调指出，批准禁止核武器条约是哈萨克斯坦为建立无核化世界而做出的又一项重要贡献。

作为70年前曾在本土引爆过核武器的国家，哈萨克斯坦如今以第26个批准禁止核武器条约的国家的身份，以实际行动为以法律形式彻底杜绝核武器时代的到来，做出了推动。

哈萨克斯坦积极参与了条约的制定和通过的所有过程。该文件的主要条款能够解答哈萨克斯坦为何选择自愿放弃世界第四大核武库，实现国家无核武器化。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的《21世纪无核化世界》倡议对实现防止核扩散有着重要的意义。其目标，是在2045年联合国成立100周年实现无核化世界。禁止核武器协议的批准是实现这一目标的历史性阶段。

《禁止核武器条约》于2017年7月7日由联合国外交会议通过，并于同年9月20日起开放供各国签署。条约将在第50个国家通知联合国秘书长，表示同意接受该条约约束后生效。

截至目前，该条约已有70个国家签署，其中26个国家批准该条约。哈萨克斯坦是第57个签署条约的国家。





【编译：木合塔尔·木拉提】