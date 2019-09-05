第二届水资源问题中亚专家论坛在哈萨克斯坦开幕

哈通社/努尔-苏丹/9月5日 – 主题为《中亚水资源问题对话：由民族至区域》的第二届中亚专家论坛5日在首都开幕。

直属总统的哈萨克斯坦战略研究所所长扎列玛·沙乌肯诺娃主持了会议开幕式并发表致辞。

沙乌肯诺娃在讲话中指出，根据联合国预计，2050年全球将有至少55亿人口面临缺水困扰。在这种情况下，加强国际合作，建立可持续的水资源管理国际合作有着非常重要的意义。

她表示，对于中亚地区而言，这同样是必须重视的问题。





«至本世纪中期，中亚人口将达到甚至超过9000万。在这个问题上，哈萨克斯坦始终愿意同区域国家一起凝聚共识团结奋斗，寻求合作之路。» 沙乌肯诺娃说。

联合国中亚区域预防性外交中心主任娜塔莉亚·格尔曼也出席了5日的开幕式。

她在会上强调指出，中亚专家论坛是凝聚和加深中亚地区专家机构之间合作的重要对话平台。

«这个论坛已经证明，区域合作确实是中亚国家的优先事项。联合国完全支持这项努力。»她说。





娜塔莉亚·格尔曼还表示，水资源问题的讨论是中亚地区需要共同面对的重要议题。

据悉，论坛首日与会各国专家将就解决与水资源有关的生态和能源问题的方法和途径进行细致的讨论。

而在6日，参会者们将前往布拉拜继续会议，并就生态、投资和信息趋势以及旅游业发展等交换意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】