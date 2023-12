哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和部队荣获联合国勋章

哈通社/努尔-苏丹/9月9日 – 联合国驻黎巴嫩临时部队8日授予哈萨克斯坦第二批赴黎巴嫩维和部队全体120名官兵联合国维和勋章。

据哈萨克斯坦国防部消息,授勋仪式由联合国驻黎巴嫩临时部队指挥部指挥官主持。

勋章背面为《In the service of the peace》字样,意为《履行维和使命》,也是勋章所有人曾参与过维和行动的证明。正面为联合国会徽。





此外,我国驻黎巴嫩维和部队还获得了《专业维和人员》称号。

根据哈萨克斯坦与印度政府间《关于在黎巴嫩印度营部署哈萨克斯坦维和部队》备忘录,哈萨克斯坦武装力量向联合国驻黎巴嫩临时部队派遣120名维和军人参与联合国维和任务。





其中,第一批成员于2019年4月底结束为期六个月的使命,并由第二批成员接替。第二批维和部队120名军人将于11月完成任务归国。

由120名官兵组成的哈萨克斯坦维和部队是哈萨克与印度联合营的一部分,称为IndKazBat。 该营部署在黎巴嫩东部地区,由黎巴嫩与以色列和叙利亚边界的东部多国陆地维和旅负责指挥。





哈萨克斯坦是联合国维和使命的积极支持者和参与者。加强在维和领域的实力,是哈萨克斯坦武装力量当前的重要任务之一。





值得一提的是,以色列军方于1日起向黎巴嫩境内实施空袭和炮击,受此影响联合国驻黎巴嫩临时部队指挥部宣布部队进入待命状态。

【编译:木合塔尔·木拉提】