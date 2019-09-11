韩联社：朝媒报道金正恩执导发射“超大型火箭炮”
12:22, 11 9月 2019
哈通社/努尔-苏丹/9月11日 -- 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）10日表示，韩军于当天上午6时53分许和7时12分许捕捉到朝鲜在平安南道价川市一带向东发射2枚近程飞行器的情况，最大飞行距离约为330公里。
这是朝鲜8月24日发射超大型火箭炮后时隔17天再次试射疑似为近程导弹的飞行器，也是今年以来第10次试射飞行器。联参称，其最高飞行高度和飞行速度有待进一步分析。
目前，该飞行器型号尚未得到核实。专家认为，这可能是朝鲜7月以来接连发射的有«朝版陆军战术导弹（ATACMS）»之称的新型近程弹道导弹或是«大口径可控型多管火箭炮»。
韩联社引用据朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》11日报道称，朝鲜10日再次进行超大型火箭炮试射，国务委员会委员长金正恩到场指导。
报道称，金正恩再次亲临现场指导超大型火箭炮试射，并强调当天的试射完全符合任务目标，为完成新武器体系指明了方向。金正恩表示，超大型火箭炮的实战能力、飞行轨道、精准度和精密制导能力得到最终验证，并指示今后还要继续试射。
从朝中社当天公开的发射图片中可见，移动式导弹发射车与朝鲜上月24日发射时使用的四发射管车相同。从其中1个发射管未揭外盖推测，朝鲜有可能发射了3枚飞行器。图中还清晰可见金正恩的胞妹、劳动党第一副部长金与正在现场陪同观摩。
但从报道中未提到«发射成功»这一表述来推测，不排除部分试射失败的可能性。多名政府消息人士透露，朝鲜前一日发射的飞行器中，有1枚很可能落在内陆地区。分析认为，金正恩要求继续试射也意味着有关武器体系尚未开发完成。