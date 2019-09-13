国宝金人铠甲在土耳其首都安卡拉展出

哈通社/安卡拉/9月13日 – 主题为《伟大草原：历史与文化》的大型历史展昨日在土耳其安卡拉市阿纳多卢文明博物馆举行。

据哈萨克斯坦国立博物馆消息，在«金人世界博物馆之旅»框架下举行的此次活动将从9月12日开始，至10月12日结束，持续一个月的时间。





活动期间，将展出来自哈萨克斯坦国立博物馆的207件文物，其中包括哈萨克斯坦的国宝——金人武士铠甲。





哈萨克斯坦国立博物馆馆长阿热斯坦别克·穆哈梅迪吾勒出席了12日的开幕式并发表了致辞。





他在致辞中表示，此次活动的目的，旨在向兄弟的土耳其人民介绍从古老的铁器时代至当今时代，欧亚大草原壮丽恢弘的历史文化面貌。





穆哈梅迪吾勒指出，此次展出中的瑰宝——金人武士铠甲，已在全球20多个大型博物馆中展出。





«哈萨克斯坦独特的游牧文明和历史，吸引了国际社会许多国家的关注。在首任总统纳扎尔巴耶夫‘精神文明复兴’和‘伟大草原的七个优势’精神框架下，哈萨克斯坦正在开展与文化和艺术有关的多项工作。而‘金人世界博物馆之旅’正是其中之一。在哈萨克斯坦文化和体育部支持下，有国立博物馆组织的这一活动，已经成为了哈萨克斯坦独立主权象征物的金人武士铠甲，游历了欧洲、亚洲以及其他地区的20多个国家。» 穆哈梅迪吾勒说。





随后，馆长向为举办此次活动提供了重要支持的土耳其文化和体育部、哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、突厥文化国际组织表示了感谢。

哈萨克斯坦驻土耳其大使、突厥文化国际组织以及哈萨克斯坦和土耳其其他多个文化领域要员参加了当天的开幕式。

【编译：木合塔尔·木拉提】