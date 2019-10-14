总理阿斯哈尔·马明召开政府工作会议

哈通社/努尔-苏丹/10月14日 -- 今日政府工作例会中，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对生产总值数据不理想的各州州长下达工作指示，要求尽快改善当前情况，加快发展速度。

政府总理表示，今年前九个月，国内生产总值同比增长了4.3％，其中建筑业13.5％、贸易7.6％、交通运输5.5％、制造业18.2％、轻工业19％、金属矿石16.1％ 、炼油7.2％。根据9个月的经济增长基本指标，总理肯定了阿特劳州、哈萨克斯坦东部、突厥斯坦州、江布尔州和巴甫洛达尔州州长的工作成绩，同时还指出了数据指标不理想的其他地州并且下达了工作指示，要求加强工作进度，启动相关措施。

“从目前的数据指标来看，曼格斯套州的一系列数据都是有所下降的，具体来说，建筑、投资、生产和通讯等行业的发展缓慢。克孜勒奥尔达州的生产和通讯，西哈州的生产，东哈州的建筑行业也都需要加强发展。因此，我要求以上点名的各州州长在最短的时间内改善当前情况，加强工作进度。”阿斯哈尔·马明说道。

值得注意的是，今天的政府工作例会上阿里汗·斯玛伊洛夫指出了政府预算资金使用不当的部门。

【编译：阿依波塔】