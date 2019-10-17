英国与欧盟就脱欧协议文本达成一致

哈通社/努尔苏丹/10月17日 -- 据BBC消息，英国首相约翰逊17日表示，英国与欧盟就脱欧协议达成一致。

约翰逊发推文表示，“我们敲定一项伟大的新协议，重新夺回控制权。”

此前，双方一直在加班加点努力敲定最后协议文本，但是这一法律文本仍然需要英国和欧盟双方议会批准。

但是北爱尔兰民主统一党（DUP）仍然对协议文本表示怀疑，并表示不会支持协议。

该党稍早发表声明表示不支持这项协议草案。对于首相约翰逊宣布协议敲定的消息，DUP仍表示坚持原有立场。

英国最大反对党工党领袖科尔宾表示，这项新协议比前首相特蕾莎·梅提出的协议文本“更差”，应该被议员否决。

但是欧盟委员会主席容克表示，这是一项“公平，平衡的协议”。

容克和约翰逊都敦促各自的议会支持这项新协议。

此前一天，当地时间10月16日，欧洲理事会主席图斯克就曾对媒体表示，英国脱欧协议有望在10月17日获得欧盟批准。

DUP领导人表示，与英国政府的讨论正在“进行中”，但“不能支持当前协议在关税和同意书方面的建议，在增值税问题上也缺乏清晰度”。

如果新协议要在10月31日最后期限之前及时获得英国议会的批准，DUP的支持就显得至关重要。

英国女王伊丽莎白二世10月14日在议会发表演讲时表示，政府的首要任务是确保英国在10月31日脱离欧盟。

由于担心首相约翰逊在未达成协议的情况下脱欧，英国议会通过法案，要求政府若未能在10月19日前协商通过脱欧协议，否则应推迟3个月脱欧。