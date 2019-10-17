调查：哈萨克斯坦人对哈萨克历史的哪个阶段更感兴趣？

哈通社/努尔苏丹/10月17日-- 世界经济和政策研究所专家塞里克·贝森巴耶夫公布了就«哈萨克斯坦人对哈萨克历史的哪个阶段更感兴趣»一问题进行的调查结果。

通过对«哈萨克斯坦人对哈萨克历史的了解程度»、«对历史的哪些阶段更感兴趣»、«如何看待历史事件»等一系列问题开展的调查结果表明，在哈萨克斯坦，对历史知识有充分掌握的人所占比例约为40%。

调查显示，哈萨克斯坦公民每三人之中就有一个人对历史表现出了兴趣，并且对大部分人来说金帐汗国时期、哈萨克汗国以及第二世界大战等历史阶段是比较有趣的。

通过调查发现，哈萨克斯坦公民对历史的认识一般通过学校、大学和古代历史剧形成。

接受调查的大部分人表示，希望可以观看到更多关于金帐汗国的纪录片、电影和电视剧。

进行本次调查的世界经济和政策研究所专家表示，从民族意识形态的角度来看，历史研究非常重要。人类会通过了解历史憧憬未来，了解历史才会对自己的国家产生自豪感。

值得一提的是，国际突厥学院举办的主题为《金帐汗国：历史与遗产》圆桌会议今日在首都努尔苏丹举行。

【编译：阿依波塔】