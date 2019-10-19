哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区最大的贸易伙伴

哈通社/布鲁塞尔/10月19日 – 欧盟消息人士日前在接受趋势通讯社采访时表示，在中亚地区，哈萨克斯坦是欧盟至今为止最大的贸易伙伴，而欧盟也在哈萨克斯坦所有的贸易伙伴中占据了首位。

这位官员表示，欧盟与哈萨克斯坦之间始终保持着良好的经贸关系，且双方的贸易往来正在不断增长。仅在2018年，欧盟便向哈萨克斯坦出口了价值58亿欧元的商品（同比增长14.2%），而从哈萨克斯坦进口的商品额达到了208亿欧元（同比增长18.2%）。

这位官员进一步指出，尽管出口产品的种类相当多样化，但欧盟从哈萨克斯坦进口的产品主要是石油、天然气和铀。因此，双方之间的商品贸易结构中，工业产品占有较大的比例，其次是农产品。

2018年，欧盟向哈萨克斯坦出口的工业产品总额达到了54.80亿欧元，而进口的工业产品价值为205.27亿欧元。同期，欧盟自哈进口2.62亿欧元的农产品，出口3.4亿欧元的农产品。

此外，渔业产品的比例在贸易额中排名第三，欧盟的进口额为3700万欧元，出口额为400万欧元。

根据标准国际贸易分类，欧盟从哈萨克斯坦进口最多的产品为第三类，即矿物燃料、润滑油和有关材料（186.47亿欧元）。

其次是进口制成品（9.84亿欧元），化学品和相关产品（3.04亿欧元）以及食品和活体动物（1.63亿欧元）。

而欧盟向哈萨克斯坦出口的产品中，数额最大是机械和运输设备（30.11亿欧元）。

其次是化学品及相关产品（10.5亿欧元），制成品（6.2亿欧元），食品和活体动物（2.19亿欧元）。

值得一提的是，在过去十年（2008-2018年）间，哈萨克斯坦与欧盟之间的总体贸易额增长了13％。

【编译：木合塔尔·木拉提】