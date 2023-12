哈萨克斯坦代表当选联合国国际会计和报告准则政府间专家工作组主席

哈通社/日内瓦/10月31日 – 哈萨克斯坦代表当选联合国国际会计和报告准则政府间专家工作组(ISAR)主席。

据哈萨克斯坦财政部消息,在日内瓦举行的第36届会议期间,哈萨克斯坦财政部代表、会计审计司司长阿尔曼·别克图洛娃被选举为国际会计和报告准则政府间专家工作组主席。

国际会计和报告准则政府间专家工作组(Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting,简称ISAR)由联合国经济社会理事会(ECOSOC)于1982年创立,是致力于企业层面的透明度及会计问题的政府间工作组。

ISAR关注企业会计及报告方面的许多问题,以期提高公司报告的全球可比性和可靠性。ISAR通过研究、政府间对话、建立共识以及技术合作的综合方案来完成其任务。

ISAR不是准则制定机构,而是推动国际会计协调的机构。其推动作用主要表现在,采取普及、研究、宣传等方式推荐采用国际会计准则或相关国家或组织的会计规范 或指南。如果国际范围内还没有特定的规定,ISAR会自己动手制定一些指南或标准。

值得一提的是,哈萨克斯坦(在独联体国家当中首个)通过了旨在防止财务违规的国家审计和财务控制法。

【编译:木合塔尔·木拉提】