朝鲜外务省顾问称美国停止敌对才有对话机会

哈通社/努尔苏丹/11月18日 —— 据韩联社消息，朝中社18日报道，朝鲜外务省顾问金桂官当天发表谈话，就美国总统特朗普推文表示，若美方真的不想错过与朝鲜对话的机会，必须先撤销对朝敌对政策。

金桂官表示，朝方认为特朗普发文暗示新的朝美领导人会谈。特朗普17日在推特发文称，朝鲜国务委员会委员长金正恩应该迅速行动，达成协议，并对金正恩说“很快会再见（See you soon）”。这令人期待第三次朝美领导人会晤。

金桂官说，从去年6月以来朝美进行三次领导人会晤和各级会谈，但是两国关系没有取得明显进展，美国只是拖延时间。朝鲜对无益于朝方的会谈不再感到兴趣，不会再一无所获地给美国总统以炫耀的资本。

特朗普推特发文不到一天，曾见证朝美核谈判的历史的金桂官就发表谈话异常迅速做出回应。韩美17日商定推迟原定于本月举行的韩美联合空中演习，之后特朗普再次表明有意同金正恩会晤，朝美对话年内重启的可能性持续高涨，朝鲜在此情况下发表谈话，表明朝美对话意愿。

分析指出，虽然谈话对美国敌对政策表示不满，但是总体上强调与美对话意志。由此推测，在朝美谈判促成的前提下，朝方为了抢占会谈议题展开拉锯战。

前一天，朝鲜外务省发言人发表谈话，对联合国大会第三委员会通过朝鲜人权决议表示抗议，并要求撤销对朝敌对政策，以重启朝美无核化对话。