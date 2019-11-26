农业部副部长会见中国新疆农业公司考察团

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 农业部副部长古丽米拉•伊萨耶娃20日在首都努尔苏丹会见中国新疆国经农业发展有限责任公司考察团。

据了解，此次会谈由哈萨克斯坦中国贸易促进协会接受新疆农企考察团委托组织。国经农业总经理查沐延一行、农业部副部长古丽米拉•伊萨耶娃、哈萨克斯坦国家农业集团下属土壤改良局负责人、农业部农工综合体国家检查委员会主席阿勒玛别克·玛尔斯、农业部统一自动化信息系统负责人梅尔詹·朱玛胡洛夫出席了会谈。

会谈中，双方就哈萨克斯坦粮食市场及粮仓情况、谷物种植、收购，存储以及运输等问题进行了交流和探讨。

副部长欢迎考察团访哈，并向考察团介绍了哈萨克斯坦粮食市场的现状，以及政府出台的相关政策。

伊萨耶娃表示，农业是哈萨克斯坦支柱产业之一。农业产值占哈经济总量的11%，可耕种土地面积为3千万公顷，占整个国家面积的12%，是世界粮食生产大国和主要出口国之一，而中国市场是哈萨克斯坦的主要的目标市场，这对两国农业企业来说都是很好的机遇。

副部长还介绍，哈萨克斯坦2017年粮食总产量为2190万吨，而2018年总产量达2280万吨。2019年，全哈谷物和豆类库存总量为1265.5万吨。其中，小麦占大部分比例，库存约为897万吨，其中制粉小麦770万吨，饲料小麦70.25万吨。近年来，政府对农业的支持和补贴不断增加，也一直在完善粮食市场的规则和机制，中国农企和哈萨克斯坦相关企业的合作潜力巨大，欢迎新疆国经农业与哈萨克斯坦企业多交流，多合作。尤其是中国电子商务的发展很快，并且已经很成熟，期待两国企业能探索出新的电子商务平台交易合作模式。

查沐延总经理感谢伊萨耶娃副部长的热亲接待，并介绍了新疆国经农业发展有限责任公司的基本情况，以及公司对与哈萨克斯坦农业合作的重视及战略规划。集团总公司为响应“一带一路”倡议，制定了“经贸、物流、国际合作”三大主业的发展战略，以此为方向加强与沿线国家的合作。

她还表示，哈萨克斯坦是“一带一路”的重要枢纽，也是通向中亚、欧洲市场的重要节点，公司非常重视与哈萨克斯坦的合作。本次考察粮食市场是公司初步的尝试和探索，希望以此为基础，进一步拓展和深化更多相关领域的合作，也希望哈萨克斯坦中国贸易促进协会今后继续为国经农业与哈萨克斯坦企业的合作提供全方位的帮助。

哈萨克斯坦中国贸易促进会会长哈纳特·拜赛克会长看好哈中农业合作的潜力和前景。他指出，哈萨克斯坦农业发展潜力巨大，近年来农业始终保持增长势头。今年，哈中两国就哈农产品输华市场准入问题及开展哈中农产品标准化示范区合作等问题达成了一系列协议。目前，中国已开放了17种哈萨克斯坦农产品输华准入，两国深化农业合作有明确的规划，这种前景广阔的合作，也将给两国企业带来新的机遇。

值得一提的是，哈萨克斯坦中国贸易促进协会自成立以来，一直以推进落实 “光明之路”新经济政策和“一带一路”倡议对接合作为工作重心，多次通过组织高层互访、商务考察，举办推介会、对接会等多种形式的活动促进两国企业交流合作。此前，协会也多次为中国考察团访哈提供相关支持。今后，协会也为中国农企与哈萨克斯坦企业间的经贸交流与合作提供包括商务咨询、项目对接、法律援助等多方面支持和帮助，希望国经农业和哈萨克斯坦粮食企业能有更深层次的合作。

【编辑：小穆】