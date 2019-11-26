哈中农企对接交流会在首都举行

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 为进一步推动哈中农业经贸合作、提升两国产业合作水平和帮助中国企业“走出去”，哈萨克斯坦中国贸易促进协会接受新疆国经农业发展有限责任公司委托，近日在首都努尔苏丹组织举行了哈萨克斯坦农企代表与中国新疆国经农业公司考察团对接交流会。

新疆国经农业考察团一行三人与协会应企业需求邀请的哈萨克斯坦农业领域具有影响力的企业代表近20人参加交流会。

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克对两国参会嘉宾的到来表示热烈的欢迎，感谢参会企业对促进哈中经贸交流所做的努力、对协会工作的支持，对新疆国经农业对哈中农业合作的重视和务实态度表示赞赏，并预祝双方交流成功。

新疆国经农业总经理查沐延女士感谢哈萨克斯坦中国贸易促进协会为两地企业搭建沟通桥梁，向与会哈萨克斯坦企业代表介绍了国经农业的基本情况、运营情况以及赴哈发展的战略规划。希望以协会为平台，与哈萨克斯坦企业保持良好的沟通机制，以此为契机探讨如何利用各自的优势，深化哈中农业合作，促进哈萨克斯坦现代农业产业的发展。

哈萨克斯坦企业家代表对中国企业家访哈表示诚挚欢迎,并邀请查沐延总经理携团队赴本次参会企业实地考察。此外，向新疆国经农业考察团代表介绍了哈萨克斯坦农业发展的概况及哈萨克斯坦粮食产业现状，代表们还向国经农业考察团介绍了各自企业和项目优势。现场互动热烈，双方代表就各自关注的问题进行了细致的沟通交流，就双方的合作模式进行了深入的探讨。

交流会结束后，两国企业代表一致表示，此次对接交流会的举行达到了预期的效果,希望以此作为双方企业对接的良好开端，也期待未来将继续保持良性的沟通机制，进一步拓展合作领域和模式。

【编辑：小穆】