如何获得哈萨克斯坦纳税投资移民身份

哈通社/努尔苏丹/12月4日-- 马吉利斯（议会下院）全体会议4日通过了与投资居民身份有关的法案修正案。

哈萨克斯坦政府第一副总理兼财政部部长阿里汗•斯玛伊洛夫在今日马吉利斯（议会下院）全体会议上就纳税投资居民身份的详情进行了介绍。

斯玛伊洛夫表示，对法案进行修改和补充的目的在于将«投资居民»概念和纳税投资居民计划引入法案。投资居民计划目前在全球应用较为普遍。通过分析国际通行做法可以看出，投资居民市场正处在飞速增长期，该计划框架下可吸引投资5-10亿美元。

据其介绍，该计划的主要理念是通过向投资商及其家庭成员发放赴哈多次往返签证吸引投资。投资纳税居民计划将确定投资规模和投资手段，以及获得投资纳税居民身份的程序。

斯玛伊洛夫表示，关于纳税投资居民的申请过程，首先，阿斯塔纳金融中心根据金融中心宪章条款对潜在外国投资商进行可靠性审核。通过审核之后，投资商需阿斯塔纳国际金融中心进行投资（最少六万美元），之后即可获得纳税投资居民身份。根据规定，纳税投资居民可获五年有效期的赴哈多次往返签证。

他还补充道，投资商在哈萨克斯坦停留的时间超过90天，并向相关部门支付年度应纳税款的情况下，对境外收入无需纳税。

该法案的制定旨在落实国家计划第27条、国家建设«百步计划»第71条、总统直属外国投资者理事会第29次全体会议会议记录。

【编译：阿依波塔】