默克尔：德国愿意加强与哈萨克斯坦之间的合作

哈通社/柏林/12月5日 —— 德国总理安格尔·默克尔5日同哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会晤后召开的新闻发布会上表示，德方愿意加强与哈萨克斯坦之间的合作。

默克尔说：“我们与哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫建立了良好的合作关系。接下来，我们希望继续推进这一合作关系趋势。您的此次访问也表明了哈方也有这一意愿。”

德国总理强调指出，两国在教育和文化领域有着有效的合作。

“我们支持哈萨克斯坦青年来德国留学。目前，在德国留学的哈萨克斯坦留学生数量超过1千多名。今天的会谈中，我们与哈萨克斯坦总统就政治改革和经济合作问题进行了深入讨论。”她说。

据德国联邦统计局数据，2018年，哈萨克斯坦与德国之间的双边贸易增长5.9%，达到了51亿欧元。

默克尔表示，哈萨克斯坦总统访问德国期间，哈德双方将在裕利安怡（Euler Hermes）信用保险公司的帮助下签署一系列重要协议。

默克尔强调，德国商界愿意加深与哈萨克斯坦之间的经贸合作。她还表示，德国经济部长将出席明年在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行的世贸组织部长级会议。

德国总理表示，双方在会谈中就水资源管理、与中国和俄罗斯之间的关系，以及人权问题进行了讨论。

“我们的讨论涉及两国合作关系所有领域。我非常期待这一关系的延续。”默克尔说。

【编译：小穆】