哈俄参议院议员举行会晤 讨论双边合作议题

哈通社/努尔苏丹/12月11日 – 据参议院新闻处消息，哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）国际关系、国防和安全委员会与俄罗斯联邦委员会国际事务委员会及国防和安全委员会联席会议日前在俄罗斯喀山举行。

会谈期间，参会双方就中亚地区当前状态，特别是两国议会间相关工作的协调组织，哈俄边境过境点基础设施发展，乌拉尔河生态保护问题，以及人文领域合作等进行了讨论。

委员会主席穆赫塔尔·库勒-穆哈梅德在发言中强调指出，中亚国家领导人已经明确了该地区合作的优先实现以及在相互关系所有领域扩大伙伴关系的计划。

参议员指出，发展同区域各邻近国家之间的全面互利合作关系，是哈萨克斯坦外交政策的重点。他强调，前段时间哈萨克斯坦总统托卡耶夫与俄罗斯总统普京共同出席的在鄂木斯克举行的论坛结果，便是其明证之一。

委员会主席还表示，中亚各国已经形成了基于相互尊重和相互信任原则的紧密合作关系，共同协作处理地区内部的各类问题。

哈萨克斯坦参议院议员托列乌别克·穆卡舍夫、凯拉特·阔扎木扎罗夫、塔勒哈特·穆萨巴耶夫、达娜·努尔吉格托娃和努尔詹·努尔西帕托娃等出席会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】