粮农组织报告：欧洲和中亚地区饥饿水平下降

哈通社/努尔苏丹/12月18日 —— 据联合国新闻处消息，联合国粮农组织17日在莫斯科发布的一份最新报告显示，欧洲和中亚地区的饥饿比例较低，但有大量人口受到中度粮食不安全的影响，即所能获取的食物数量有限，或是无法获得有营养的食物等，此外，超重和肥胖现象也较为严重。

这份题为《2019年欧洲和中亚粮食安全与营养区域概况》的报告对该区域的食品安全和营养状况进行了全面的审查，指出该地区的食品安全状况在过去20年间得到显著改善，在参与监测的50多个国家中，绝大多数的营养不良比例都保持在5%以下，不到世界平均水平10.8%的一半。

2018年的最新估计显示，严重粮食匮乏已不再是该区域人口的主要问题，面临这一状况的人数仅占区域人口总数的1.8%，显著低于全球平均比例9.2%。然而，该区域却有相当一部分人口在定期获取充足的营养食物方面存在困难。据估计，共有超过1亿人面临中度粮食不安全，占到区域总人口的11%。

粮农组织经济学家方成表示，“有很大一部分成年人和儿童仍然受到各类营养不良问题的影响，包括发育迟缓、消瘦、超重、肥胖和贫血等，事实上，上述各项问题在许多国家同时存在。”

成方表示，超重和肥胖尤其引发健康担忧，据报告，2016年该区域几乎所有国家的成人肥胖率均超过了世界平均水平13.2％，有13个国家的肥胖比率甚至高达这一水平的两倍。与此同时，该区域所有国家的成人肥胖率都在上升。

驱动和决定因素

粮农组织报告指出，社会经济不平等延缓甚至阻碍了减轻贫困、粮食不安全和营养不良的努力，威胁着2030年可持续发展目标第2项“零饥饿”的实现。

报告显示，儿童营养不良的发生，与母亲的受教育程度、经济水平以及居住地位置关系密切，因此，向母亲提供有针对性的培训以及增加收入将有助于提升五岁以下儿童的营养水平。

而社会经济状况相对不佳的家庭所面临的肥胖问题则更为严重，表明政策和其他干预措施因尤其关注处于不利地位的脆弱群体，并改善社会经济不平等状况。

结构转型

报告显示，虽然农业仍是欧洲和中亚地区许多家庭的重要经济来源，但其产能却大大落后于其他行业，从而在农村地区导致更高比例的贫困、粮食不安全和营养不良，这需要政府提高对农业和农村发展的支持和投资，以增加生产力并促进收入多样化。

报告指出，得益于农产品的生产和贸易，在该区域大部分国家，食物品种的丰富程度都有了很大的提升，然而，许多国家的饮食习惯在健康程度方面仍有待提高，含有大量糖、盐和脂肪的加工食品大量进口，对营养和健康带来不利影响。

此外，虽然动物蛋白在区域国家饮食中的重要性正在日益提升，但地区差异仍然明显：土耳其和西巴尔干国家偏好更多的水果、蔬菜和豆类，而前苏联国家则消耗更多的肉类和鱼类产品。

报告为该区域国家的决策者提供了各项具体建议，帮助其在营养、不平等和农村发展方面采取有针对性的措施，以改善食品生产和营养并提高可持续性，同时确保重点关注最贫穷和最脆弱的人群。