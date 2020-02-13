托卡耶夫总统德国之行将会见多个国家领导人

哈通社/努尔苏丹/2月13日 – 总统新闻秘书别热克·瓦里表示，托卡耶夫总统将于2月14~16日对德国慕尼黑进行工作访问。

据其介绍，托卡耶夫总统此行主要是为了出席第56届慕尼黑安全会议，本届年度大会汇聚了来自40多个国家的总统、总理、外交及国防部长以及商界和国际组织的代表。

会议框架下，总统将出席大会全体会议，并同多个国家和国际组织的领导人举行双边会晤。

此外，总统还将会见德国大型企业和学术界的代表。

值得一提的是，《2020年慕尼黑安全报告》10日在德国柏林发表。

这份报告为即将召开的第56届慕尼黑安全会议（慕安会）设定了主题——«西方缺失»。

慕尼黑安全会议（英语：Munich Security Conference, MSC）自1963年以来召开至今，是有关国际安全政策的年度会议。该会议以前的名称是防御安全会议（德语：Wehrkundetagung）和慕尼黑安全政策会议（德语：Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik）。它是国际上同类会议中规模最大的聚会。

【编译：木合塔尔·木拉提】