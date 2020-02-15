托卡耶夫总统会见经合组织秘书长古里亚

哈通社/慕尼黑/2月15日 – 正在对德国进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托克耶夫，14日在慕尼黑会见了经济合作与发展组织秘书长安赫尔•古里亚。

会谈中，托卡耶夫总统回忆了几年前同古里亚秘书长之间的会面，并强调指出，自那时至今，哈萨克斯坦与经合组织之间的双边合作取得了长足的发展。

古里亚秘书长则强调称，经合组织与哈萨克斯坦之间的合作关系一直在不断深入。

«今天的会面令我非常高兴。我们与哈萨克斯坦的许多政府部门有着合作，双边合作关系逐年发展。我相信今年双方之间的合作将再上一层楼。»古里亚秘书长说。

正如此前报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫14日抵达慕尼黑，开始对德国进行正式访问。





访问框架下，在慕尼黑市同Reverse Logistics Systems GmbH公司和CCR Logistics Systems AG公司董事长帕特里克·维德曼，RETHMANN AG＆Co.KG公司董事会成员、Rhenus Logistics和Rhenus Recycling公司总裁迈克尔·威弗斯，以及BayWa AG公司董事长克劳斯·卢兹等行业领先的德国企业代表举行会谈。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还出席第56届慕尼黑安全会议开幕仪式，并在随后的核心小组会上就«地理位置的重要性：关于中亚的问题»发表讲话，就保障区域安全问题发表个人观点，并介绍«一带一路»倡议给哈萨克斯坦经济带来的影响。

14日晚，总统还同加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行双边会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】