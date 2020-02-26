新冠疫情：卫生部建议哈国公民暂缓前往部分国家

哈通社/努尔苏丹/2月26日 – 出于预防感染新型冠状病毒的目的，哈萨克斯坦政府建议本国公民尽可能不要前往疫情较重的国家。

哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克•别克欣26日表示，当前国际上新冠肺炎疫情呈现多变趋势。虽然中国的疫情逐步开始稳定，但在其他国家确出现了新的爆发。

别克欣指出，目前伊朗通报了42例确诊病例，其中12例死亡；韩国有10例死亡病例；意大利10例死亡；香港通报了2例死亡病例。

«因此，此前通报的3个类别的国家名单发生了改变。»他说。

别克欣指出，此前卫生部公布的第一类疫情国家名录中仅包括中国，而接下来这一名录当中将新增韩国、日本、意大利、伊朗以及中国的港澳台三地区。

第二类疫情国家名录中包括：新加坡、泰国和马来西亚。

第三类疫情国家名录中包括：越南、德国、澳大利亚、美国、阿联酋和加拿大。

别克欣表示，将对这三类国家入境哈萨克斯坦的旅客实施程度不同的隔离管控措施。

值得一提的是，中国国家卫健委宣布，2月25日0至24时，中国单日新增确诊406例，单日新增死亡52例。单日新增死亡病例数是近三周以来最低。累计确诊78,064例，累计死亡2,715例。

【编译：木合塔尔·木拉提】