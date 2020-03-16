阿拉木图市一新冠患者将面临刑事处罚

哈通社/阿拉木图/3月16日 – 阿拉木图市一新冠患者将被处以刑事处罚。

根据阿拉木图市警方消息，一名确诊感染新型冠状病毒病（COVID-19）的女性涉嫌“阻碍卫生防疫工作的正常实施，并蓄意隐瞒与其接触人员情况”。

警方表示，根据哈萨克斯坦刑事法典第304条“违反卫生规则和卫生规范”的相关规定，该病患将被处以刑事处罚。

警方呼吁公众，在疫情当前的特殊时期，尽可能的为医疗机构人员开展的旨在预防和检测新冠病毒的各项工作提供协助和配合，对相关举措予以理解。

从3月15日努尔苏丹时间08:00时起，哈萨克斯坦将实施为期一个月的紧急状态。紧急状态期间，对社会秩序的保障力度将得到强化，逃避、干扰、抗拒医护人员的检测、治疗和隔离措施，隐瞒相关病情的人员将承担法律责任。

根据此前报道，哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫曾表示，自境外携带新冠病毒入境哈国并违反隔离检疫措施的人员，将承担法律责任。

他强调指出，任何意图逃避隔离检疫措施并隐瞒外国旅行史的人员，都将面临行政处罚。而一旦这类人员本身携带有病毒，并传染给其他人员，那么他还将面临刑事处罚。

【编译：木合塔尔·木拉提】