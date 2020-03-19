努尔苏丹与阿拉木图城市隔离措施：长途客车绕行 经行列车不再停靠

哈通社/努尔苏丹/3月19日 -- 根据城市强化隔离措施，从2020年3月22日00：00时起，努尔苏丹市和阿拉木图市将停止公路交通客运车辆的出入。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息称，不以两座城市为终点站的长途客运车辆将绕行通过，不再经停。

此外，从22日00：00时起，以努尔苏丹和阿拉木图为终点站和始发站的列车将停止运行，经过这两座城市的旅客列车，也将不再在相关站点停靠并上下旅客。

两座城市与周边居民点火车站之间的短途旅客列车也将于22日00：00时起停运。

从3月22日00：00时其，除货运班机和国际航班以外，其他以努尔苏丹和阿拉木图为终点站或始发站的客运航班全面停航。

在紧急状态期间受影响而被取消的相关航班和列车，将向已购票乘客实施全额退票。

根据此前报道，保障紧急状态制度国家委员会会议3月17日宣布，考虑到新冠肺炎（COVID-19）的传播情况，为防止疫情扩散至其他城市和地区，决定从3月19日00：00时起对首都努尔苏丹和阿拉木图市实施强化隔离措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】