哈萨克斯坦对两座城市实施强化隔离措施

哈通社/努尔苏丹/3月17日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明17日主持召开了保障紧急状态制度国家委员会会议。

卫生部长比尔塔诺夫、副总理托赫詹诺夫、努尔苏丹市长阔勒格诺夫、阿拉木图市长萨金塔耶夫、国防部长耶尔梅克巴耶夫、内务部长图尔古姆巴耶夫和总统办公厅副主任穆尔扎哈林就首都和阿拉木图两大城市的防控措施情况进行了汇报。

考虑到新冠肺炎（COVID-19）的传播情况，并防止疫情扩散至其他城市和地区，会议决定对首都努尔苏丹和阿拉木图市实施强化隔离措施。

3月19日0时起：

-开始实施强化隔离措施和大规模检疫措施；

-标记隔离区的边界，并限制该区域的出入；

-限制行人和车辆的活动；

-保障对病毒感染者、疑似感染者和隔离人员提供治疗的专门医疗机构的持续工作；

-保障食品供应；

-限制日间公共交通，停止夜晚公共交通运行；

-暂停大型娱乐购物中心营业（除大型食品商店）；

-公共餐厅要向顾客提供送餐上门服务；

-重新组织为民服务中心工作时间；

-确定隔离区的食品、药物和生活日常用品的需求；

-确定隔离区的食品、药物和生活必需品销售中心；

-组织性的其他措施。

据悉，截止3月17日，哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例达32例，其中15例位于阿拉木图，17例位于努尔苏丹。

【编译：小穆】