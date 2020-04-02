托卡耶夫总统与欧洲理事会主席通电话

哈通社/努尔苏丹/4月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日应约同欧洲理事会主席夏尔·米歇尔通电话。

会谈中，双方就全球新冠疫情当前情况，以及共同应对措施问题进行了讨论。

欧洲理事会主席高度评价了托卡耶夫总统为防止新冠病毒（COVID-19）在哈萨克斯坦进一步传播采取的实际行动。他强调，哈萨克斯坦是欧盟在中亚地区的重要合作伙伴。布鲁塞尔高度评价哈萨克斯坦积极参与国际和区域疫情抗击工作的重要性。

米歇尔特别指出了哈萨克斯坦总统在支持中小企业、就业保障和社会举措领域采取的措施。

总统指出，为保障国际社会经济稳定，哈萨克斯坦将采取必要的实际措施。

会谈中，托卡耶夫总统就与俄罗斯、中国和中亚国家领导人之间的疫情问题电话会谈成果进行了介绍。

总统还强调，哈方支持联合国秘书长古特雷斯的携手共同应对疫情和向发展中国家提供资金援助的呼吁。

会谈中，双方还就哈萨克斯坦和欧盟成员国之间的合作关系现状和发展前景，以及积极落实哈萨克斯坦和欧盟之间的扩大合作伙伴关系新协议问题交换了意见。

托卡耶夫总统指出，该文件将进一步促进双边政治对话，并加强互利经贸和投资合作。

最后，双方就共同关心的国际热点问题，其中包括叙利亚问题阿斯塔纳和平进程问题进行了讨论。

托卡耶夫强调，哈方愿意为继续叙利亚问题日内瓦会谈顺利进行提供和谈平台。

【编译：小穆】