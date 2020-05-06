乌兹别克斯坦总统：已准备好为哈萨克斯坦消除灾患影响工作提供支援

哈通社/塔什干/5月6日 – 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫表示，已准备好向因乌兹别克斯坦锡尔河州萨尔多巴水库溃坝而被水淹的哈萨克斯坦突厥斯坦州地区消除灾患影响的工作提供援助。

据乌兹别克斯坦国家通讯社援引乌总统府新文件消息称，今年4月27日夜间的水灾导致乌兹别克斯坦境内的布哈拉和锡尔河州约3.8万民房和847处公共设施，以及大量粮田被淹没。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在5日举行的新闻发布会上说：«为了消除自然灾害的影响，我们采取了一切必要的措施。国家委员会全天候开展工作。截至目前受灾区域70%的公共设施和20%的民房已经得到了修复。此外，5000公里的电路线路和1100多处变压器接受了修理。

令人遗憾的是，受自然灾害的影响，截至目前有4名公民死亡，1人失踪。我向死难者的家属表示慰问。»

谈及萨尔多巴水库的溃坝问题，乌总统表示，将联合国际专家组，对水库的溃坝原因进行详细的调查。

«遗憾的是，由于萨尔多巴水库造成的灾害，相邻的哈萨克斯坦共和国突厥斯坦州马科塔阿尔勒县多处居民点被水淹没。我们同哈总统托卡耶夫通了电话，进行了互信、透明和公开的讨论。昨天，突厥斯坦州州长舒克耶夫带领的代表团也抵达了事发区域，对情况进行了详细调研。»米尔济约耶夫说。

«这次人为事故不仅给我们的人民，而且也给我们邻近的哈萨克兄弟造成了巨大损失，这非常令人愧疚。对他们的家园和粮田所造成的损失，我们非常遗憾。»乌兹别克斯坦总统说。

米尔济约耶夫表示，乌国政府、相关部委、地方政府机关以及其他职能机构和专家人员将同哈萨克斯坦方面开展紧密的合作，协力消除此次事故导致的灾害影响。

«与此同时，我们已经准备好为消除灾害影响而向哈萨克斯坦兄弟们提供必要的援助。我们将同人民一道，团结一心最终战胜这一困难。»米尔济约耶夫说。

根据此前报道，受乌国水库溃坝导致的洪灾影响，哈萨克斯坦突厥斯坦州马科塔阿尔勒县有845间民房，3所学校，5所幼儿园，4座医院，1座文化活动中心，以及10家超市被水淹。当地有一座桥梁，以及总长度54.7公里的公路目前仍在水面以下。此外，先期调查信息显示，至少有7639公顷粮田被大水冲毁。牲畜方面的损失尚未统计完成。

哈外交部表示，鉴于两国政府机构之间已在事故处理方面开始紧密的相互合作，哈方将不会考虑向乌方递交外交照会。

【编译：木合塔尔·木拉提】