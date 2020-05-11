日本新樱花品种取名为“努尔苏丹”

哈通社/札幌/5月11日 —— 据外交部消息，以哈萨克斯坦首都“努尔苏丹”命名的日本新樱花品种近日在北海道盛开。

据了解，新樱花品种由北海道林业科学研究学院培育，可适应零下40摄氏度的严寒环境。此外，“努尔苏丹” 樱花花形为白色花瓣10片（一般樱花花瓣为5片）。

北海道林业科学研究学院博士Ioichi Vakita说：“作为分子生物学家，我希望在全球寒冷地区扩大樱花的品种。‘努尔苏丹’樱花是科学实验，也是给哈萨克人民的礼物。欣赏樱花是日本人的主要文化之一，也意味着春天的到来。我希望哈萨克斯坦的新冠疫情尽早结束，并走出困境。”

值得一提的是，千岛樱是日本最晚盛开的樱花品种，主要生长在北海道，属于高岭樱的变种。

哈萨克斯坦首都总设计师、日本著名建筑师黑川纪章的儿子Mikio Kurokawa表示，他的父亲在设计城市总规划时得到了哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的支持，并采用了“新陈代谢”和“共生”设计理念。

“我相信日本科学家培育出的‘努尔苏丹’樱花品种将会是两国友好合作关系的另一个因素。”他说。

据悉，花见（はなみ/Hanami ）又称赏花，是一种日本的传统习俗。这一习俗已有上千年的历史，至今仍非常流行。每年3-4月份，樱花从开花、盛开再到凋谢，通常只会持续一两周时间，期间各种媒体会进行追踪报道。近年来，日本以外也开始流行类似的赏花活动。