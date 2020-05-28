迪玛希的北欧粉丝们在爱沙尼亚种下以歌手名命名的树

哈通社 /努尔苏丹/5月28日--据dimashnews网站消息，迪玛希的北欧粉丝们为庆祝迪玛希生日，种下了以迪玛希命名的树。

以迪玛希命名的树被种在爱沙尼亚首都塔林卡德里奥花园里，此次活动由迪玛希爱沙尼亚粉丝团组织。

位于爱沙尼亚的粉丝们于2018年前往伦敦观看迪玛希的演唱会之后，于2019年成立了迪玛希爱沙尼亚粉丝团。

消息称，粉丝们提前一个月就开始考虑迪玛希的生日礼物问题，粉丝们希望生日礼物能既特别又能永久保留。最后，粉丝们决定种下以迪玛希命名的树，为歌手送上意义非凡并难忘的生日礼物。

粉丝们在4月份就种下了以歌手名命名的树，迪玛希生日当天在新种的树旁边立下了标志牌，标志牌上面印着“迪玛希·库达依别尔艮，世界上最美妙的歌声，爱沙尼亚粉丝们2020”字样。

哈萨克斯坦驻爱沙尼亚大使出席了树立标志牌仪式。

根据此前的报道，5月24日是迪玛希的26周岁生日，迪玛希的全球粉丝们从世界各地向歌手送上了祝福。

中国粉丝们为庆祝歌手生日在沙漠种下了近3千棵树。

生日当天，迪玛希还在Instagram页面与粉丝们互动、聊天，回答了粉丝们的问题。

【编译：阿依波塔】