世行专家：新冠大流行恐对中亚粮食安全构成威胁

哈通社/塔什干/6月1日—新冠大流行（COVID-19）虽并没有严重破坏全球粮食市场的稳定，但是其后果恐对中亚国家粮食安全、农业和农业出口等构成威胁，世界银行首席农业经济学家谢尔盖·佐亚在一场在线新闻发布会上分享了这一观点。

据专家所言，此次新冠病毒大流行所引发的危机与2008-2009年全球危机相比，尚未对国际粮食市场产生重大不良影响。这得益于世界粮食库储量充足，基本粮食价格稳定，并且限制粮食出口的国家数量较少（截至2020年5月为16个国家，而2008年为33个国家）。就中亚而言，这有助于减轻对粮食安全和农业所产生的负面影响。

但是，在短期内（1-3个月）各国的一些地区可能会遇到某些困难。 例如，由于个别食品价格上涨，但收入较低的家庭因不再负担得起而购买量减少（这些地区每个家庭每月平均40-60％的支出是用于购买食品）。原材料（种子和化肥）供应链的破坏会导致农业工作的延迟，并对未来各种农作物的收成产生不利影响。

据世界银行专家称，预计在中期内（6个月以内）由于经济衰退，将导致各国货币贬值，国内粮食消费量减少。除此之外，预计俄罗斯、中亚各国因为当地的经济危机影响了人们的购买力，使得对水果和蔬菜的需求量也将减少。当地农业生产者因实行检疫限制而受到经济损害，所以偿还贷款也将遇到困难。

与此同时，在新冠疫情当中，中亚各国采取了各项紧急措施以加强粮食安全问题以及对农业食品部门的支持。其中包括，地方政府启用了国家粮食储备，并开始增加其储备，实施了对粮食价格的行政管制，由于出口限制和进口食品关税降低而调低了食品价格。当局还加快取消了农产品运输和该行业工人流动的限制，并为农民和农业企业提供了延迟偿还贷款及其他优惠政策以刺激经济。

“2020年农业将成为中亚经济的主要稳定因素和增长动力之一， 它将提供比其他行业都要多的工作岗位。” 谢尔盖·佐亚说。

专家还强调，在疫情结束之后，各国政府需要集中精力恢复中亚的农产品贸易，改善卫生和植物检疫安全领域的区域合作，管理国家粮食储备，以及增加在兽医服务和农业食品部门数字化方面的投资。

【编译：阿拉依】