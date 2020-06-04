世卫恢复羟氯喹治疗冠病临床试验

哈通社/日内瓦/6月4日 -- 世卫组织总干事谭德塞昨天（3日）在视频记者会上宣布，在专家的建议下，世卫决定恢复被暂停的使用抗疟疾药物羟氯喹治疗新冠病毒的临床试验。

较早前，有研究显示，这种获得美国总统特朗普大力推荐的药物可能产生副作用，提高冠病患者的死亡风险，世卫组织因此暂停试验，展开安全评估。

不过，国际著名医学期刊《柳叶刀》质疑了有关研究结果，美国明尼苏达大学的测试也发现，羟氯喹不会引发严重副作用或心脏疾病。

谭德塞指世卫组织«团结试验项目»执行小组接纳了安全性数据监控委员会的意见，同意继续进行«团结试验项目»所有分支试验，包括羟氯喹抗新冠病毒试验，晚些时候执行小组将就恢复羟氯喹抗新冠病毒试验与相关研究负责人进行沟通。

今年3月，世卫组织发起«团结试验项目»，着手通过临床试验比较四种抗新冠病毒药物或药物组合的安全性和疗效，身为抗疟疾药物的羟氯喹是其中之一（另一抗疟疾药物氯喹不在其中）。

根据此前报道，世界卫生组织25日宣布将暂时停止对氯喹和羟氯喹的药物试验。

28日，哈萨克斯坦质量领域联合委员会例行会议对有关诊断和治疗COVID-19冠状病毒感染的临床指南方案文件进行了修订，宣布暂停使用羟氯喹治疗新冠。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



