哈萨克斯坦停止使用羟氯喹治疗新冠

哈通社/努尔苏丹/5月29日 – 哈萨克斯坦质量领域联合委员会例行会议，28日对有关诊断和治疗COVID-19冠状病毒感染的临床指南方案文件进行了修订。

根据哈萨克斯坦卫生部消息，根据新修订的内容，在COVID-19肺炎患者从传染病医院康复出院后，医疗机构人员仍需对其情况进行监控，与此同时，加入对COVID-19病人静脉血栓栓塞的诊断和治疗。

同时，对PCR检测的期限和数量，以及对COVID-19患者的治疗疗法也进行了修订。

特别是临床治疗中对羟氯喹的使用被中止，直到新的研究结果能够证明其有效性和无害性为止。

其他修订内容还包括对无症状形式感染者的治疗策略（家庭隔离），以及出院后恢复期的治疗和控制措施等。

英国《柳叶刀》杂志本月22日在线发表的一项研究显示，抗疟药物氯喹或者羟氯喹无论单独使用还是与大环内酯类抗生素结合使用，都对治疗新冠病毒感染没有明显疗效，还可能增加心脏相关并发症风险，甚至增加死亡风险。

在这项报告发表后，世界卫生组织25日宣布将暂时停止对氯喹和羟氯喹的药物试验。

【编译：木合塔尔·木拉提】