努尔苏丹市长再次发声呼吁市民拒绝参加任何类型的聚集性活动

哈通社/努尔苏丹/6月15日--努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫再次发声呼吁市民拒绝参加家庭聚会和任何类型的聚集性活动。

市长在其个人Instagram页面发布消息称，应拒绝参加家庭聚会和任何类型的聚集性活动。疫情风险并未消除，大家要保护好自己和亲人的健康。近期频繁出现的感染均来自家庭聚会，有一个人将病毒传染给了年迈父母、孩子和妻子等全部家庭成员。我们将继续落实疫情防控工作。

他表示，将持续增加各家医院门口的消毒通道数量。

“遗憾的是，并不是每一个确诊患者都会遵循医生叮嘱。此外，还有自行服药，不及时寻求医生帮助的患者。无论如何，都不能忽略冠状病毒对人体器官的伤害。市民的不重视或将导致全面失控状态，决不能允许此类情况的发生。若不能自觉遵守防疫规则，我们将不得不实施严格隔离措施。 ” 他写道。

根据此前的报道，市长阔勒格诺夫日前也发布消息，呼吁首都居民遵守所有必要措施和建议。

此前召开的防止新冠疫情传播部门间委员会会议向各州州长下达了关于强化隔离措施的工作指示。

根据工作指示，卡拉干达州和江布尔州分别从6月13日和14日起开始实施强化版隔离限制措施。

【编译：阿依波塔】