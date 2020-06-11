努尔苏丹市长呼吁首都居民遵守防疫措施

哈通社/努尔苏丹/6月11日-- 努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫就冠状病毒疫情，呼吁首都居民遵守所有必要措施和建议。

市长说：“尊敬的首都居民和客人，过去三个多月以来，我们一直处于隔离状态，经历了国家‘紧急状态’，严格的自我隔离。但只有通过及时采取这些措施，我们才能将冠状病毒传播的风险降到最低。目前大多数企业已经复工，我们也已经重新开放了公众场所，恢复了公共交通。现在我们可以在城市街道上看到大量行人，但与此同时，风险也在增加，人群密集的地方增加了感染病毒的风险。”

阔勒格诺夫称，现在出现越来越多的家庭感染病例。市长说：“这是忽视卫生规范和要求所造成的结果。我们看到孩子、父母、长辈生病，导致所有家庭成员都必须住院，不应该再这样下去。”

“我想提请大家注意，我们观察到最近几周病毒感染者中有一半是成群感染的。这也是不遵守卫生标准导致的。每个人都必须遵守简单的卫生要求：

第一，必须在人群密集的场所、公共场所和封闭空间等戴口罩；

第二，严格遵守卫生标准：勤洗手、使用消毒剂。尤其是儿童以及所有家庭成员必须遵守这些要求；

第三， 尽量不要去人多的地方，保持社交距离。

市长说：«所有这些措施将有助于大大降低感染病毒的风险。”

阔勒格诺夫补充说：“冠状病毒是看不见的敌人，它甚至没有放过健康的身体。现在我们发现越来越多的年轻人感染了病毒，他们是社会的活跃组成部分，经常前往人群密集场所。”

“在‘紧急状态’期间，我们被迫停止生产，很多人都暂时失去工作。在此期间，国家从预算中拨出巨额资金支持临时失业者，支持中小企业，并为低收入人群提供支持。我们现在已经恢复了企业运作，并再次获得了收益，人们重返工作岗位，这十分值得高兴。”

市长总结说：“现在让我们不要忘记责任。首先，企业负责人、职员等必须遵守严格的卫生标准。这是我们每个人都必须共同承担的公民责任，只有这样我们才能逐步前进，克服这个困难时期，并应对新的挑战。”

【编译：阿拉依】