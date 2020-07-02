托卡耶夫主持召开阿斯塔纳国际金融中心管理委员会扩大会议

哈通社/努尔苏丹/7月2日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统2日主持召开了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管理委员会扩大会议。

会议以视频连线方式举行，与会者就AIFC在哈萨克斯坦经济恢复进程中发挥的作用问题进行了讨论。

摩根大通国际前主席雅各布•弗兰克尔、伊斯兰开发银行行长班达尔•哈贾尔、欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁苏马•查克拉巴蒂、俄罗斯国有联邦储蓄银行(Sberbank)首席执行官赫尔曼•格里夫、花旗集团（Citigroup）企业及投资银行业务部董事总经理朱莉·摩纳哥等管理委员会成员，以及高盛达通国际董事长何塞·曼努埃尔·巴罗佐、波士顿咨询集团首席顾问安东尼奥·里埃拉、哈佛大学公共管理学院教授兼增长实验室主任理查德·豪斯曼、未来地图（FutureMap）公司管理合伙人帕拉格·汉娜和其他国际分析人士出席了会议。

总统指出，Polymetal集团公司、哈萨克原子能工业国有控股公司和人民银行（Halyk Bank）等大型公司成功在AIFC证券交易所上市。托卡耶夫强调，在疫情和国际油价下跌的国际危机期间，以及发展中国家资产的流出情况下要落实国家经济多元化改革。

总统认为，AIFC应积极推进国家中期发展前景战略方针框架下的经济计划落实进程。

托卡耶夫表示相信金融中心将有效利用其潜力吸引更多的外国直接投资资金，并将为恢复经济增长做出积极贡献。

会上，管理委员会成员和分析人士们就全球经济形势交换了意见，并对托卡耶夫总统提出的核心倡议提供了支持。

根据会议结果，与会者通过了阿斯塔纳国际金融中心年度报告和2025年发展规划。

【编译：小穆】