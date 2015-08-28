欧冠杯小组赛抽签揭晓 阿斯塔纳C组

哈通社阿斯塔纳8月28日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）当地时间27日，欧洲冠军联赛2015-16赛季小组赛分组抽签仪式在摩纳哥的格里马尔迪会议中心举行。

自本赛季开始，欧冠的分档规则有所变化，欧冠卫冕冠军（巴塞罗那队）与欧足联联赛系数排名前7位的联赛冠军队进入第一档，然后其他俱乐部再按照积分划分为三个档次。抽签时每档抽出一支球队组成一个小组，一共分为八个小组。 作为历史上首支闯入欧冠杯正赛的哈萨克斯坦球队，阿斯塔纳队被列入第四档球队中，与葡萄牙本菲卡、西班牙马德里竞技和土耳其加拉塔萨雷3支球队同在C组。 欧洲冠军联赛小组赛首轮将于9月15/16日进行，此后5轮比赛时间分别为9月29日/30月、10月20/21日、11月3/4日、11月24/25日、12月8/9日。本届欧冠杯决赛将于2016年5月28日在意大利米兰圣西罗球场举行。 2015-16赛季欧冠小组赛分组形势： A组：巴黎圣日耳曼 皇马 顿涅斯克矿工 马尔默 B组：埃因霍温 曼联莫斯科 中央陆军 沃尔夫斯堡 C组：本菲卡 马竞 加拉塔萨雷 阿斯塔纳 D组：尤文图斯 曼城 塞维利亚 门兴 E组：巴萨 勒沃库森 罗马 鲍里索夫 F组：拜仁 阿森纳 奥林匹亚科斯 萨格勒布迪纳摩 G组：切尔西 波尔图 基辅迪纳摩 特拉维夫马卡比 H组：泽尼特 瓦伦西亚 里昂 根特（编译：塔尔）