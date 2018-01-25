欧足联国家联赛：哈萨克斯坦队分在D级联赛第一组

哈通社/阿斯塔纳/1月25日 -- 据哈萨克斯坦足球协会消息，首届欧洲国家联赛（UEFA Nations League）小组赛分组抽签仪式24日在瑞士洛桑举行。

据了解，欧洲国家联赛旨在将欧洲最高水平国家队赛事组织起来，注入更多的竞争因素。欧足联55个成员将根据FIFA世界排名的高低分别进入ABCD四档，每个档次内再区划为4个小组，进行主客场双循环较量。

2014年3月27日在阿斯塔纳举行的欧足联大会上，欧足联以及旗下55个成员协会讨论欧洲国家联赛的创立，希望通过该赛事提升球队比赛的质量和地位，减少国际友谊赛的数量。

此外，2020年欧洲足球锦标赛决赛圈24个名额中的20个将通过预选赛产生，而未能通过预选赛获得名额的球队，根据其在国家联赛中的小组排名，四个级别联赛中小组排名靠前的球队通过附加赛，决出最后4个席位。

根据抽签结果，哈萨克斯坦国家队分在D级联赛（第四档）第一组，将对阵拉脱维亚、格鲁吉亚和安道尔。

据悉，国家联赛小组赛首轮比赛将于2018年9月6日打响，而半决赛与决赛将在2019年6月5-9日进行。

【编译：小穆】