FIFA前瞻:中国或成A组黑马 或与乌兹别克斯坦争小组第三

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据国际足联官网消息，12日，国际足联对中国队所在的2018俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛A组比赛进行了前瞻分析，认为中国队可能会成为A组的黑马，并列举了三场不容错过的比赛，包括10月11日中国队客场挑战乌兹别克斯坦队的比赛，两支球队有可能争夺A组第三名。

消息称，目前12强赛分组已经确定，中国队、伊朗队、韩国队、乌兹别克斯坦队、卡塔尔队和叙利亚队同在A组。在谈到这个小组的情况时，国际足联官网表示："世界杯‘老兵'伊朗和韩国在通往俄罗斯的道路上还没有遭遇失败，太极虎一球未失，前两名将确保获得世界杯资格。乌兹别克斯坦和卡塔尔在第二轮预选赛中都是8战7胜，而叙利亚在第2轮预选赛中仅仅输掉了两场比赛。中国唯一一次亮相世界杯是在2002年，这会是本小组的黑马，在C组经历了一段时间的低迷之后通过战胜卡塔尔晋级，已经恢复了一些状态。"



国际足联官网列举了A组三场不容错过的比赛，除了叙利亚队主场对阵韩国队、韩国队主场对阵伊朗队以外，10月11日中国队客场挑战乌兹别克斯坦队的比赛也位列其中。



国际足联官网认为中国队有可能会和乌兹别克斯坦队争夺A组的第三名，"如果伊朗和韩国能够确保这个小组的前两名自动晋级的话，那么第三名也许会在这个小组第三档次和第四档次的球队之间产生。中国队在面对乌兹别克斯坦队的交锋史上有积极的回忆，在2015亚洲杯小组赛中，乌兹别克斯坦队曾经被中国队击败过。在中国队历史上唯一一次晋级世界杯的预选赛上两支球队还有过交手，当时中国队小组出线，只有一场败仗，那就是负于乌兹别克斯坦队。不过，在那场对阵乌兹别克斯坦队的比赛之前中国队已经获得了日韩世界杯的参赛资格。"