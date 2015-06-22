下一届FIFA主席会是马拉多纳？

哈通社阿斯塔纳6月22日电 据BBC报道，六月初，布拉特在第五次连任国际足联主席的几天之后宣布辞职，震动国际足坛。对于布拉特之后会由谁取而代之以及国际足联的何去何从都留下了很多问号。

目前，阿里王子、FIFA副主席吉尔和前著名球星吉诺拉已经确定参选，据信普拉蒂尼、菲戈、范普拉格、甚至是济科等前足坛巨星也有意参选。 现在连球王马拉多纳也坐不住了。他在接受委内瑞拉一家电视台采访的时候表示希望自己可以接替布拉特的职位。 这家电视台的知名记者维克托 - 莫拉莱斯在推特上证实说，马拉多纳对自己说将会参选国际足联主席的竞争，并允许自己透露这个消息。 早在5月底FIFA大会前，马拉多纳就力挺阿里王子击败麻烦缠身的布拉特当选FIFA新主席，并且多次公开抨击现在的FIFA是腐败的温床。 本月早些时候，委内瑞拉总统马杜罗也公开力挺马拉多纳接任国际足联主席。 瑞士警察五月底在瑞士一家酒店逮捕了7名国际足联高级官员，其中包括两名国际足联副主席。 现年79岁的布拉特来自瑞士，担任国际足联主席职务已经17年。他在任期间，国际足联不断受到腐败指称，他却能连选连任。 布拉特宣布辞职后数小时，美国媒体已经报道说，美国联邦调查局已经开始对布拉特的直接调查。 国际足联将于今年12月选出下一任FIFA主席。