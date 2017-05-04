哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升一位

哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。

相比上月的排名，在5月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了一位，从105提升至104位。



排行榜前三位并无变化，依然是巴西、阿根廷和德国。



最新排行榜如下



FIFA评级（2017年5月49日）：



1（1）巴西 - 1672点



2（2）阿根廷 - 1603



3（3）德国 - 1464



4（4）智利 - 1411





5（5）哥伦比亚 - 1348



6（6）法国 - 1294



7（7）比利时 - 1281



8（8）葡萄牙 - 1259



9（9）瑞士 - 1212



10（10）西班牙 - 1204



37（37）乌克兰 - 761



60（60）乌兹别克斯坦 - 586



61（61）俄罗斯 - 561



67（67）亚美尼亚 - 527



78（78）白俄罗斯 - 428



87（87）阿塞拜疆 - 386



100（101）爱沙尼亚 - 331



100（101）立陶宛 - 331



104（105）哈萨克斯坦 - 325



122（122）格鲁吉亚 - 274



124（124）拉脱维亚 - 265



128（128）吉尔吉斯 - 250



138（138）塔吉克斯坦 - 205



140（140）土库曼斯坦 - 193



159（158）摩尔多瓦 - 142



【编译：木合塔尔·木拉提】