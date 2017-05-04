哈萨克斯坦国家队FIFA排行上升一位
17:39, 04 五月 2017
哈通社阿斯塔纳 - 据Sports.kz消息，FIFA公布了全球国家队每月更新的排名。
相比上月的排名，在5月的最新排行中，哈萨克斯坦国家队的排名提升了一位，从105提升至104位。
排行榜前三位并无变化，依然是巴西、阿根廷和德国。
最新排行榜如下
FIFA评级（2017年5月49日）：
1（1）巴西 - 1672点
2（2）阿根廷 - 1603
3（3）德国 - 1464
4（4）智利 - 1411
5（5）哥伦比亚 - 1348
6（6）法国 - 1294
7（7）比利时 - 1281
8（8）葡萄牙 - 1259
9（9）瑞士 - 1212
10（10）西班牙 - 1204
37（37）乌克兰 - 761
60（60）乌兹别克斯坦 - 586
61（61）俄罗斯 - 561
67（67）亚美尼亚 - 527
78（78）白俄罗斯 - 428
87（87）阿塞拜疆 - 386
100（101）爱沙尼亚 - 331
100（101）立陶宛 - 331
104（105）哈萨克斯坦 - 325
122（122）格鲁吉亚 - 274
124（124）拉脱维亚 - 265
128（128）吉尔吉斯 - 250
138（138）塔吉克斯坦 - 205
140（140）土库曼斯坦 - 193
159（158）摩尔多瓦 - 142
【编译：木合塔尔·木拉提】