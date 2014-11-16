澳美日三方元首在G20期间会谈 为时隔7年后首次

哈通社阿斯塔纳11月16日电，据中新网报道，布里斯班16日迎来G20领导人第九次峰会的第二天，当天，澳大利亚总理阿博特、美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三举行了三方会谈，这也是2007年后澳美日三国元首首次举行三方会谈。

报道称，三国元首就如何阻止俄罗斯对乌克兰的干涉、惩处击落马航MH17航班的武装力量等问题展开讨论。 阿博特、奥巴马与安倍晋三在会谈后一致对俄罗斯在克里米亚的行动表示反对，认为此举破坏了乌克兰东部的领土安全，同时表示会将击落马航MH17的力量绳之以法。 三国元首还探讨了对如何击败"伊拉克与黎凡特伊斯兰国"(ISIL)、如何消灭埃博拉病毒及如何消除朝鲜核威胁等问题。 会议还集中讨论了加强防务的问题。奥巴马在15日的讲话中曾指出，美国将与日本敲定新方针，并持续向达尔文地区派驻美国海军陆战队。澳美日三国将举行三边军事演习，并开展"更密切的海上安全合作"，同时也将此扩展至人道主义援助、救灾和网络战等领域。 澳方还对购买舰艇问题进行讨论，日本或成为澳的潜在潜艇供应商，不过两国并未在会谈中做出最终决定。 美国和日本还在会谈中宣布了一项45亿元的拨款计划，将资金提供给"绿色气候资金(GreenClimate Fund)"，希望借此推动正在进行的气候问题谈判，鼓励其他国家一起资助"绿色气候资金"，共同面对并解决气候变化问题。