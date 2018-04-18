“Kazakh Eli Classic”音乐会在埃及举行

哈通社/阿斯塔纳/4月18日-据外交部消息，"Kazakh Eli Classic"音乐会在埃及开罗和亚历山大市举行。

消息称，音乐会在"精神文明复兴"规划项目和阿斯塔纳20周年庆典框架下由哈萨克斯坦国立艺术大学校长、人民艺术家艾曼•穆萨阔佳耶娃和著名艺术家艾达尔•托里巴耶夫的带领下在开罗和亚历山大歌剧院盛大开幕。



据了解，埃及红海省省长兼哈萨克斯坦友谊协会主席阿赫迈特•阿布达勒、南西奈省省长哈立德•福达、亚历山大省省长穆罕默德•苏丹、各政府部部长、外国大使以及多个外交官等出席了此次音乐会，并高度赞赏哈萨克艺术家们的专业精神以及传统与现代音乐完美结合的哈萨克民族艺术文化。





音乐会上，我国艺术家们为观众带来了瓦格纳序曲、纽伦堡的工匠歌手歌剧、普罗科菲耶夫的第一小提琴协奏曲、舒伯特第九交响曲等节目。



此外，被称为"哈萨克莫扎特"的我国著名作曲家拉哈特•阿卜迪萨金的原创作品《浪漫回声》、由"沙布特（灵感）"冬不拉合奏团演奏的冬不拉曲"Adai"、"Alkissa"，以及我国多个著名歌手带来的演出受到了观众欢迎。



哈萨克斯坦人民艺术家、联合国教科文组织"和平艺术家"艾曼•穆萨阔佳耶娃的演出受到了全场观众的鼓掌。



值得一提的是，该活动由我国驻开罗大使馆组织举办。当地的哈萨克侨民和哈萨克斯坦学生们都纷纷前来参加。音乐会最后，侨民和学生代表在讲话中感谢了大使馆工作人员和艺术家的精彩表演。他们表示，总统的"精神文明复兴"项目使外国人认识了祖国的多元文化。



据悉，该活动为两国文化纽带的进一步发展和加强两国人民友好关系带来了新的动力。















【编译：达娜】