哈通社/阿斯塔纳/12月19日-据外交部Telegram官方账号新闻消息,根据威斯敏斯特市市长签署的决议,哈萨克斯坦驻伦敦大使馆建筑被正式命名为哈萨克斯坦之家(Kazakhstan House)。

据了解,该名称今后将被录入于城市地图、官方市政目录等所有地名官方文件中。



值得一提的是,迄今为止,很少有外国驻伦敦使领馆能够将建筑名称命名为其国名,这也进一步证明了我国与英国拥有的特殊友好关系。



据悉,哈萨克斯坦大使馆位于该市莱斯特广场和特拉法加广场之间,每天都有大量的游客过往。因此,Kazakhstan House这一名称也将成为街道上亮丽的一道风景。



此外,今后,哈萨克斯坦驻伦敦使馆地址将更改为:



Embassy of the Republic of Kazakhstan,Kazakhstan House,125 Pall Mall, London SW1Y 5EA



【编译:达娜】