哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 美国著名投票网站"Ranker"日前发布史上最伟大歌手投票(The Best Singers of All Time),截至目前哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达伊别尔艮位居第6位,且仍有可能提升。

据了解,Ranker网站每年都会发布这一旨在选出史上最伟大歌手的投票活动。目前位居名单前五的歌手依次分别为英国著名歌手弗雷迪·默丘里、美国著名歌手迈克尔·杰克逊、惠特妮·休斯顿、埃尔维斯·普雷斯利、弗兰克·西纳特拉。



粉丝们可通过点击这个链接,进入投票页面支持自己喜爱的歌手。

据悉,Ranker是一家位于洛杉矶的数字媒体公司。该网站提供有关娱乐、品牌、体育和文化的民意调查。据报道,每月有超过4900万的独立访问者。 Ranker是世界上最大的意见数据库之一。

【编译:冰山】