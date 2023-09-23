历史图片：内华达-塞梅

（哈萨克国际通讯社讯）今日历史图片的主题是：内华达-塞梅 反核武器运动。

1989 - 91年的这一运动对于该国的独立性至关重要。它结束了前苏联在塞梅核试验场开展的的核试验，帮助实现了苏联核试验的暂停性。

从1949年起，哈萨克斯坦的塞梅地区就成为了前苏联进行核试验的主要场所，当地实施的500多次核武器及相关装置的试验导致了极为严重的核污染。在哈萨克斯坦，大约有260万人因长期暴露于辐射而成为受害者。

1989年2月12日至17日，塞梅试验场的地下设施泄漏了放射性材料，威胁人们的生命和健康，成为了此次运动的导火索。

当时的哈萨克斯坦最高议会医院沃勒扎斯·苏莱曼诺夫首次在国会会议上提出了关闭核试验场的动议，并很快得到了国民的支持。2月28日，数千人集中在哈萨克斯坦作家联盟大楼前举行抗议活动。这一刻成为了“内华达-塞梅”反核武器运动的开端。

后来，美国内华达州代表团来到哈萨克斯坦，与哈国人民共同举行和平示威，呼吁世界范围内停止核试验。就这样，该运动变得国际化。

“内华达-塞梅”运动最终取得成功，并在世界上首次展现了民众与议会外交互动的新模式。

【编译：木合塔尔·木拉提】