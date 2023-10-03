历史图片——拜科努尔

拜科努尔航天发射中心于1957年开始在前苏联加盟国哈萨克斯坦境内建造，并于当年交付使用。

同年10月4日，首枚人造卫星从拜科努尔发射进入环地球轨道。

1961年4月12日，人类首位宇航员尤里·加加林从拜科努尔达成飞船进入了太空。这一天的意义早已超越了国家之间的界限，成为了整个人类值得铭记的日子。人类不再仰天望向星空，而是真实的迈出了走向宇宙的第一步。

1993年2月25日，太空研究署正式重组为直属政府内阁的国家太空总署。哈萨克首位宇航员托赫塔尔·奥巴科洛夫被任命为太空总署的收人署长。同年，在哈萨克斯坦科学家梅尔别克·莫勒达别科夫的领导下，于拜科努尔组建了“拜科努尔航天发射场” 国家航空航天局。

哈萨克斯坦独立后依然在积极开展太空探索计划，并为哈萨克斯坦航天员进入太空执行任务创造了机会。其中，哈萨克斯坦宇航员塔勒哈特·穆萨巴耶夫在太空持续执行任务达200天，创造了当时的记录。

2015年9月2日，哈萨克斯坦第三位宇航员阿伊登·阿伊姆别托夫以飞行工程师身份搭乘联盟TMA-18M升空并于4日进入国际空间站。在太空期间，阿伊姆别托夫进行了多项物理与太空实验，还将哈萨克斯坦国旗与哈萨克斯坦空军军旗带到太空。9月12日，阿伊姆别托夫乘坐联盟TMA-16M返回地球。

【编译：木合塔尔·木拉提】