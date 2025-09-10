哈萨克斯坦计划向巴基斯坦运送粮食

根据2025年前7个月的数据，哈萨克斯坦与巴基斯坦之间的农业贸易额增长了22%，达到1940万美元。哈萨克斯坦主要向巴基斯坦出口干豆类、亚麻籽、荞麦等产品。

- 与巴基斯坦在农业领域的合作是双边关系的重要方向，农产品贸易呈现积极势头。两国农业贸易在进一步增长和多元化方面拥有巨大潜力。哈萨克斯坦有意扩大豆类和油籽、植物油、糖果和面制品，以及肉类和肉制品的出口。-农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒说。

此次会谈特别关注了哈萨克斯坦粮食供应的可能性，包括以B2B模式出口。“食品合同集团”股份公司作为哈萨克斯坦方面的交付运营商，向巴基斯坦合作伙伴展示了其出口潜力。

同时，双方还强调了在农业科学和现代生物技术领域开展合作应对全球气候变化的重要性。

Фото: Айжан Серікжанқызы

会谈期间，哈萨克斯坦副部长会见了巴基斯坦粮食安全与研究部代表，并就多个领域达成协议。这些协议包括向巴基斯坦供应食用小麦、油籽和葵花籽油，制定农产品生产和加工联合投资项目，扩大哈萨克斯坦农产品出口范围，以及深化农业工业综合体科研教育领域的合作。

根据会谈结果，哈萨克斯坦农业部与巴基斯坦伊斯兰共和国粮食安全部签署了合作议定书。

据此前消息，哈萨克斯坦副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾在访问巴基斯斯坦期间，会见了该国多家大型企业高层代表。双方重点探讨了贸易、物流、金融、信息技术、农业和食品等领域的合作。

【编译：小穆】