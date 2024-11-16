特朗普任命白宫新闻秘书

据美国福克斯新闻网报道，当天，特朗普在一份声明中称，“在我的历史性竞选活动中，卡洛琳·莱维特作为国家新闻秘书表现，我很高兴宣布她将担任白宫新闻秘书……卡罗琳聪明、坚强，并且已被证明是一位非常有效的沟通者。我非常有信心，她会在讲台上表现出色，并帮助我们向美国人民传达信息，让美国再次伟大。”

据称，莱维特出生于1997年，将成为美国历史上最年轻的白宫新闻秘书。

此前一天，特朗普还宣布了其就任总统后的内政部部长、卫生与公众服务部部长、司法部副部长等多个职位的候选人。

其中，特朗普提名北达科他州州长、共和党人道格·伯格姆担任其就任总统后的内政部部长；提名小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪为美国卫生与公众服务部部长；提名其首席律师托德·布朗奇担任其就任总统后的司法部副部长，这是美国司法部的第二高职位；提名其私人律师约翰·索尔，担任其就任总统后的美国副总检察长。

截至当前，特朗普内阁新班底已初见雏形。