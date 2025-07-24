俄罗斯安-24客机在阿穆尔州坠毁 搜救行动持续进行

当地时间24日，俄罗斯一架安-24客机在阿穆尔州坠毁，最新消息显示，搜救人员已发现客机的坠毁地点。飞机被找到的地区难以进入。

俄罗斯紧急情况部新闻处向塔斯社表示：

- 在紧急搜寻行动中，俄罗斯航空部门的米-8直升机发现了客机的机身残骸，现场正发生火灾。救援人员仍在赶往事故地点。

据阿穆尔州民防与消防安全中心消息，安-24客机的残骸在距离腾达市16公里的山坡上被发现。

此前，这架安-24客机在廷达机场尝试第二次着陆后失去联系。

远东运输检察院发布消息称：

- 初步信息显示，今天13:00左右（莫斯科时间07:00），一架从哈巴罗夫斯克经布拉戈维申斯克飞往腾达的安加拉航空公司（伊尔库茨克）安-24客机在第二次尝试降落腾达机场时与地面控制中心失去联系。飞机随后进入第二次着陆程序，此后通信中断。目前飞机的具体位置尚未确定，已组织搜救行动。

事故详情正在调查中。腾达运输检察院与拜卡尔-安加拉运输检察院联合对飞行安全法规的遵守情况展开检查。

阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫在其Telegram频道上表示，初步信息显示，飞机上载有43名乘客，其中包括5名儿童，以及6名机组成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】