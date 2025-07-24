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    14:14, 24 七月份 2025 | GMT +5

    俄罗斯安-24客机在阿穆尔州坠毁 搜救行动持续进行

    哈萨克国际通讯社讯）据塔斯社报道，俄罗斯联邦阿穆尔州发生一起客机坠毁事故。

    Ресейде жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады
    Фото: Виктор Драчев/ ТАСС

    当地时间24日，俄罗斯一架安-24客机在阿穆尔州坠毁，最新消息显示，搜救人员已发现客机的坠毁地点。飞机被找到的地区难以进入。

    俄罗斯紧急情况部新闻处向塔斯社表示：

    - 在紧急搜寻行动中，俄罗斯航空部门的米-8直升机发现了客机的机身残骸，现场正发生火灾。救援人员仍在赶往事故地点。

    据阿穆尔州民防与消防安全中心消息，安-24客机的残骸在距离腾达市16公里的山坡上被发现。

    此前，这架安-24客机在廷达机场尝试第二次着陆后失去联系。

    远东运输检察院发布消息称：

    - 初步信息显示，今天13:00左右（莫斯科时间07:00），一架从哈巴罗夫斯克经布拉戈维申斯克飞往腾达的安加拉航空公司（伊尔库茨克）安-24客机在第二次尝试降落腾达机场时与地面控制中心失去联系。飞机随后进入第二次着陆程序，此后通信中断。目前飞机的具体位置尚未确定，已组织搜救行动。

    事故详情正在调查中。腾达运输检察院与拜卡尔-安加拉运输检察院联合对飞行安全法规的遵守情况展开检查。

    阿穆尔州州长瓦西里·奥尔洛夫在其Telegram频道上表示，初步信息显示，飞机上载有43名乘客，其中包括5名儿童，以及6名机组成员。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    紧急情况 国际 俄罗斯
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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