阿拉木图拟通过回购老旧车辆改善空气质量

今年4月，阿拉木图市政府曾对外表示，正在研究成立专门机构，负责收购环保标准较低的老旧汽车，并对其进行后续报废处理。

这项有望减少城市老旧车辆数量的计划，在阿拉木图市民中引起了较大关注。

为进一步了解项目目前的推进情况，哈通社向有关部门致函进行了询问。

阿拉木图市生态与环境管理局表示，老旧车辆回购机制已被纳入改善大气空气质量的相关行动计划。

该局称：“在落实阿拉木图市大气空气保护规则框架下，阿拉木图社会企业集团股份公司已制定《2026—2028年机动车辆回收利用区域规划》项目。目前，该规划正处于进一步完善阶段。”

与此同时，阿拉木图社会企业集团股份公司也就该规划作出说明，并介绍了相关计划的目标和任务。

该公司解释称：“汽车排放的有害物质是造成阿拉木图空气污染的重要因素之一。因此，我们计划引入回购并报废不符合环保要求的老旧车辆的机制。此举将有助于鼓励车主更新车辆，减少老旧汽车数量，进而降低排放到大气中的有害物质总量。”

据该公司介绍，目前该计划仍处于筹备阶段，具体实施机制正在制定之中。目前，参与条件、实施程序以及车辆评估体系尚未最终确定。不过，该计划并不意味着由政府或相关机构直接向居民收购汽车，而是拟通过汽车经销商和本土汽车制造商参与实施。

相关答复中指出：“目前，我们正在研究针对汽车经销商和汽车制造商的优惠融资机制。据此，计划向环保等级较低车辆的车主发放购买新车时使用的优惠凭证。”

值得一提的是，2026—2028年环境保护行动计划涵盖9个方向、43项具体措施，其中17项措施直接针对大气空气质量改善。

该计划的一大特点，是并非只针对某一种污染源采取单一措施，而是同时从能源、私营部门、机动车以及工业企业等多个方面入手，实施综合治理。

根据文件，相关重点工作主要包括：

· 推进热电厂2号机组和3号机组改用天然气；

· 落实大气空气保护相关规定；

· 对机动车尾气排放和发动机燃烧情况进行持续监测；

· 引入低排放区（LEZ）；

· 分阶段减少不符合环保要求的车辆；

· 持续开展环保专项检查行动等。

按照上述计划，阿拉木图市力争到2028年底将空气污染水平至少降低20%。

据此前报道，阿拉木图在国际旅游版图上的知名度正不断提升。全球媒体持续关注这座城市，外国电视台纷纷来到这里拍摄节目，各类大型音乐节以及世界知名艺人的精彩演出，也吸引了数以万计的观众。